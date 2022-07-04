В офисе Зеленского перечислили условия для прекращения огня со стороны Украины

На Украине перечислили условия для прекращения огня со стороны Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условия для прекращения огня со стороны Киева.

Согласно посту политика в социальных сетях, Украина требует от России немедленного прекращения огня, вывода войск РФ с территории Украины, выдачи военных преступников, механизма репараций, а также признания суверенных прав Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и согласиться на них. По его мнению, сейчас страны Запада выступают за продолжение боевых действий и «запрещают думать» Киеву о мире. Москва не сомневается, что рано или поздно Украина одумается и поймет условия России, добавил Песков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами «Большой семерки» (G7), заявив, что хочет урегулировать конфликт на Украине до начала зимы. Вместе с тем украинский лидер ясно дал понять, что применять дипломатические средства в ближайшее время он не намерен.