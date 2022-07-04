Песков сообщил, что спецоперация на Украине идет по плану

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская специальная военная операция на Украине идет по плану. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 июля 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, спецоперация продвигается в соответствии с разработанным планом и внесенными в него корректировками.

"Операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками", - констатировал Песков, добавив, что за комментариями о дальнейших действиях российских военных на Украине следует обращаться в министерство обороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин заявил, что цели российской военной спецоперации на Украине не изменились. Измениться, по словам главы государства, может только тактика их достижения. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.