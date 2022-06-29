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Политика29 июня 2022 20:16

Путин заявил, что цели российской спецоперации на Украине не изменились

Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации на Украине
София ГОНЧАРОВА
Путин заявил, что цели российской спецоперации на Украине не изменились

Путин заявил, что цели российской спецоперации на Украине не изменились

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин заявил, что цели российской военной спецоперации на Украине не изменились. Измениться, по словам главы государства, может только тактика их достижения. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

- Ничего не поменялось. Тактика может быть разной, - сказал политик.

Также Путин добавил, что сейчас, как и раньше, спецоперация идет по плану, войска продолжают достигать поставленных целей.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская специальная военная операция на Украине идет в полном соответствии с планом. Также он добавила, что "все заявленные цели будут достигнуты".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.