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Политика4 июля 2022 10:02

Минобороны России заявило о потере Киевом управления подразделениями трех бригад ВСУ

Кроме того, украинское командование утратило управление подразделениями 118-й бригады территориальной обороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны России заявило о потере Киевом управления подразделениями трех бригад ВСУ Фото: кадр из видео

Минобороны России заявило о потере Киевом управления подразделениями трех бригад ВСУ Фото: кадр из видео

Командование Вооруженными силами Украины потеряло управление подразделениями трех бригад вследствие успешного наступления российских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил в Луганской народной республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», – рассказал представитель ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. Территории ЛНР больше не контролируются Киевом после того, как Вооруженные силы Украины выбили из Лисичанска.