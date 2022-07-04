Минобороны России заявило о потере Киевом управления подразделениями трех бригад ВСУ Фото: кадр из видео

Командование Вооруженными силами Украины потеряло управление подразделениями трех бригад вследствие успешного наступления российских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил в Луганской народной республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», – рассказал представитель ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. Территории ЛНР больше не контролируются Киевом после того, как Вооруженные силы Украины выбили из Лисичанска.