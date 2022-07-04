Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за две недели 5 469 человек

ВСУ за последние две недели потеряли убитыми 5 469 человек Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины за последние две недели потеряли 5 469 человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5 469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, санитарные – 3251», – рассказал глава Минобороны.

Кроме того, по его словам, российские войска и подразделения Народной милиции Луганской народной республики уничтожили за этот период 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин и реактивных систем залпового огня.

Как отметил Шойгу, за прошедшие две недели союзным силам удалось окружить и ликвидировать группировки в Лисичанске и Северодонецке, а также освободить 25 населенных пунктов. Он добавил, что всего в ЛНР было взято под контроль 670 квадратных километров территории.

Как писал сайт kp.ru, накануне министр обороны РФ доложил российскому лидеру о полном освобождении Луганской народной республики.

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