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Политика4 июля 2022 10:39

Путин предложил дать отдых подразделениям, принимавшим участие в освобождении ЛНР

По мнению главы государства, группировки «Восток» и «Запад» должны выполнять задачи по прежнему плану
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил о необходимости выполнения группировками «Восток» и «Запад» задач по прежнему плану

Путин заявил о необходимости выполнения группировками «Восток» и «Запад» задач по прежнему плану

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что подразделения, участвовашие в освобождении территорий Луганской народной республики, должны отдохнуть для наращивания своих боевых возможностей.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – заявил российский лидер на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Кроме того, отметил глава государства, воинские соединения, в том числе группировка «Восток» и группировка «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам и единому замыслу. Он выразил надежду, что на их направлении все будет проходить так же, как происходило на луганском направлении.

Как писал сайт kp.ru, накануне министр обороны РФ доложил российскому лидеру о полном освобождении Луганской народной республики.