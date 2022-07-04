Медведев заявил, что у Запада «снесло крышу от вида чужой крови»

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что западные государства продолжат подталкивать Украину к продолжению боевых действий с Россией. Он назвал освобождение ЛНР важным событием.

- Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца, — написал политик в Telegram.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что теплые отношения жителей стран Европы к украинцам подходят к концу. Так он прокомментировал митинги в Польше против наплыва беженцев с Украины. Как отметил замглавы Совбеза РФ, европейцы быстро перешли от «украинофилии» к «украинофобии». Медведев выразил уверенность, что «угасающие чувства» теперь будет невозможно вернуть обещаниями «будущего нескорого и неравного брака», то есть вступления Украины в Евросоюз. Политик посоветовал украинцам «вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и ради собственного блага «разорвать этот брачный союз навсегда».