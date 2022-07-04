Кадыров опубликовал видеопародию на капитуляцию Зеленского

Для съемок выбрали артиста, похожего на президента Украины Владимира Зеленского Фото: Кадр видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийный ролик о капитуляции Украины. В нем артист, играющий роль президента Украины Владимира Зеленского, подписывает документ о капитуляции. Как сообщает "КП-Северный Кавказ", авторами видеопародии стали известные российские пранкеры Вован и Лексус.

Во время объявления о принятом решении на плече участника ролика лежит чья-то рука. Кому она принадлежит, выясняется только в конце видео, когда "Зеленский" произносит слова "Ахмат – сила".

В этот момент камера наконец показывает второго участника действа. Им является сам Рамзан Кадыров.

"Мы доказали это? Конечно, верно, Ахмат — сила, дон. Давно надо было", - произносит Кадров, на что получает ответ: "Так и запишем".

Кадыров в своем телеграм-канале попросил подписчиков "не забрасывать видео злобными комментариями, во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека".

Как ранее писал сайт kp.ru, что днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Вооруженные силы Украины под натиском российских военных и Народной милиции ЛНР были выбиты из Лисичанска - последнего луганского города, контролируемого украинскими силами.