Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев

Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Херсонской области сформировано новое правительство, которое возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонщины Владимир Сальдо.

«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области. Проходит обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ)», – приводятся слова Сальдо в Telegram-канале ВГА Херсонской области.

Кроме того, назначения в правительстве региона получил первый замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Владимир Беспалов – он будет зампредседателя правительства Херсонской области. Глава ВГА региона также сообщил, что заместитель главы администрации городского округа Кашира Московской области Михаил Родиков возглавит херсонское Министерство образования и науки.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава ДНР Денис Пушилин назначил российских управленцев на должности глав четырех министерств республики – образования и науки, здравоохранения, угля и энергетики и министерства доходов и сборов.