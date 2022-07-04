Правительство Украины оценило восстановление страны в 750 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восстановление Украины потребует 750 миллиардов долларов, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль. По его словам, Киев считает главным источником финансирования плана восстановления конфискованные активы России.

Замороженные активы России, по разным оценкам, составляю от 300 до 500 миллиардов долларов», – сказал украинский премьер на международной конференции в Швейцарии.

Как заявил Шмыгаль, Киев благодарен некоторым странам, в том числе Германии, Канаде и США за изменения законодательства, позволяющие конфисковать российские активы. Кроме того, он сообщил, что вторым источником финансирования восстановления Украины могут быть гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, стран-партнеров, а также инвестиции и внебюджетные взносы приватных лиц и корпораций. Бюджет Украины в перечне источников был назван премьером последним.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила Украине создать международную платформу для восстановления страны после завершения российской военной спецоперации. Она будет аккумулировать средства и рекомендации по восстановлению Украины.

Как писал сайт Kp.ru, ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил странам взять шефство над регионами, городами и отраслями Украины, которые пострадали в ходе российской спецоперации, для их восстановления.