The Economist: Европе не везет в энергетической войне с Россией Фото: Александр КОЦ

Европе не везет в энергетической войне с Россией, пишет британское издание The Economist.

В публикации отмечается, что пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" (G7) 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к "болезненным последствиям", пишет в публикации автор.

Также в тексте речь идет о том, что в начале июня 2022 года в результате пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. Простой может продлиться несколько месяцев, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок.

Автор статьи в The Economist пишет, что сейчас возникают опасения, что "Северный поток", который в июле будет остановлен на плановое обслуживание, не возобновит работу после его завершения. Если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, то Европе следует измениться, сказано в тексте.

Накануне сообщалось, что согласно результатам последних опросов, проведенным в Германии, последствия антироссийских санкций почувствовали на себе почти все жители этой страны – более 90% респондентов заявили, что в последнее время вынуждены ограничивать себя в расходах. А еще каждый второй немец боится замерзнуть зимой, если вопрос с поставками российского газа не будет решен.