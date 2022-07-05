Новая сторублевая купюра препятствует размножению микробов

Новая купюра номиналом 100 рублей обладает антибактериальными свойствами Фото: REUTERS

Новая купюра номиналом 100 рублей обладает уникальными свойствами, которые препятствуют размножению микробов. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

"Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их размножению, - констатировал Трачук. - Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами".

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк представил на всеобщее обозрение модернизированную 100-рублевую купюру. У нее новый дизайн и усиленные защитные свойства. Все как на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Кроме того, она покрыта лаком. Износостойкость примерно на треть больше.

Новая сторублевка посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату, который находится в Тверской области.

Цвет банкноты оливково-оранжевый. Среди признаков подлинности – защитные нити, водяные знаки, изменение цвета под определенным углом, рельефные места и мелкие графические элементы. Еще одна новация - QR-код. Он ведет на официальную страницу ЦБ, где есть вся информация о художественном оформлении и защитных признаках.