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Экономика5 июля 2022 4:51

Новая сторублевая купюра препятствует размножению микробов

Глава Гознака заявил, что новая сторублевая купюра препятствует размножению микробов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Новая купюра номиналом 100 рублей обладает антибактериальными свойствами

Новая купюра номиналом 100 рублей обладает антибактериальными свойствами

Фото: REUTERS

Новая купюра номиналом 100 рублей обладает уникальными свойствами, которые препятствуют размножению микробов. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

"Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их размножению, - констатировал Трачук. - Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами".

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк представил на всеобщее обозрение модернизированную 100-рублевую купюру. У нее новый дизайн и усиленные защитные свойства. Все как на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Кроме того, она покрыта лаком. Износостойкость примерно на треть больше.

Новая сторублевка посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату, который находится в Тверской области.

Цвет банкноты оливково-оранжевый. Среди признаков подлинности – защитные нити, водяные знаки, изменение цвета под определенным углом, рельефные места и мелкие графические элементы. Еще одна новация - QR-код. Он ведет на официальную страницу ЦБ, где есть вся информация о художественном оформлении и защитных признаках.