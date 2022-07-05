Патрушев заявил об активизации реваншистских устремлений Японии по вопросу Курил

Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Япония активизирует реваншистские устремления по вопросу Курильских островов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе во вторник, 5 июля 2022 года.

Патрушев также обратил внимание, что Соединенные Штаты и их союзники создают новые военные блоки, наращивая военное присутствие в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай выступает против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) или создания в Азии аналога Североатлантического альянса. Об этом заявил в конце июня постоянный представитель КНР при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что "беспорядки и конфликты, от которых страдают многие регионы мира, не должны возникнуть в АТР".