Глава Минпромторга заявил о восстановлении производства легковых автомобилей в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Производство легковых автомобилей в России начинает восстанавливаться. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что наихудшая точка была уже пройдена в мае текущего года.

«Исходим из того, что по мере восстановления производственных возможностей "АвтоВАЗа", появления новых автомобилей на "Моторинвесте", "Москвичей" на "Автофрамосе" и так далее постепенно будет выводиться на рынок все больше и больше новых автомобилей», - сказал глава ведомства в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, пройдена ли наихудшая точка в плане производства и стоит ли ждать восстановительные.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил, что цены на легковые автомобили должны быть доступными для российских граждан. Как отметил глава государства, падение цен на металл должно отразиться и на стоимости легковых машин.