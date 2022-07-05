В Госдуму РФ внесли проект об идентификации и учете домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ внесли проект закона, которым устанавливается обязанность владельца животного провести его идентификацию, а также его учет. Соответствующий документ был размещен в электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке обязательная идентификация и учет «в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти», поможет «осуществлять идентификацию животных с целью установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных».

Кроме того, поправки предлагают ввести запрет на свободный выгул животных.

«Предлагается при выгуле домашнего животного исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного, за исключением мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных», - отмечено в пояснительной записке.

На данный момент проект соответствующих поправок зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная дума РФ до конца этого года может принять законопроект, который вводит запрет на торговлю животными через птичьи рынки и зоомагазины.