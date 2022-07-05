Песков назвал незаконным возможное использование золотавалютных резервов России в восстановлении Украины Фото: REUTERS

Использование замороженных золотовалютных резервов России в восстановлении Украины было бы абсолютно незаконным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва выступает категорически против этого.

«Подобные действия были бы абсолютно незаконными, они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов, и Россия выступала бы категорически против этого», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как сообщил Песков, сейчас Москва анализирует меры, которые могу быть эффективными в урегулировании ситуации с заморозкой российских золотовалютных активов.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины потребует 750 миллиардов долларов. По его словам, Киев считает главным источником финансирования плана восстановления конфискованные активы России.