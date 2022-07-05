Шойгу рассказал о военной помощи Запада для Украины

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании во вторник, 5 июля, заявил, что западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине продолжают масштабные поставки вооружения, и в страну уже доставлено свыше 28 тысяч тонн военных грузов.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», - заявил глава российского военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, Шойгу также заявил, что за последние десять дней в ходе специальной военной операции России на Украине российские военные уничтожили 170 иностранных наемников. Министр также сообщил, что еще 99 иностранцев покинули страну, отказавшись от участия в боевых действиях против России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).