Шойгу заявил об уничтожении 170 иностранных наемников на Украине за 10 дней

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

За последние десять дней российской спецоперации на Украине военные уничтожили 170 иностранных наемников. Об этом заявил на селекторном совещании в Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу во вторник, 5 июля 2022 года.

Министр обороны добавил, что еще 99 иностранцев покинули Незалежную, отказавшись от участия в боевых действиях против России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины", - констатировал Шойгу, добавив, что такие результаты стали следствием успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом одним ударом их по базе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, выразил мнение, что сдача украинскими войсками городов Северодонецк и Лисичанск была "успешной военной операцией".