Шойгу заявил об отсутствии срочников в зонах проведения спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование российских войск не направляет в зоны проведения специальной военной операции призывников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», – сказал глава Минобороны РФ на селекторном совещании.

Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину доложили, что его указание о категорическом исключении привлечения срочников для выполнения задач на Украине выполнено. В начале операции было допущено несколько нарушений, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, в конце марта официальный представитель Кремля заявил журналистам, что весенний призыв в армию в России никак не связан с проведением специальной военной операции операции на Украине. Он напомнил, что срочников не отправляют в район проведения спецоперации.