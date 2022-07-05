Госдума обсудит вопрос о денонсации договора с Норвегией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств, а также сотрудничестве в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море.

Данный вопрос поднял депутат от КПРФ Михаил Матвеев, указав на то, что Россия уступила 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря Норвегии. Как заявил парламентарий, такое обстоятельство объяснялось тем, что договор должен позитивно повлиять на укрепление международной региональной безопасности и на добрососедство.

«Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», - заявил он.

Володин в ответ поручил главе профильного комитета проработать данный вопрос, предложив попросить глава комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого «разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов».

Напомним, накануне Норвегия отказалась пропустить через контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» грузы из России, которые были предназначены для жителей российских поселений на архипелаге Шпицберген.