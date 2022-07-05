Вице-премьер Борисов исключил перепрофилирование гражданских предприятий после введения спецмер в экономике

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение специальных мер в экономике для обеспечения нужд российской армии при проведении спецопераций не приведет к перепрофилированию гражданских предприятий, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Поправки не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных сил и прекращение договоров предприятий ОПК перед контрагентами, заключенных вне рамок гособоронзаказа (ГОЗ)», – сказал вице-премьер на заседании в Госдуме.

По словам Борисова, предлагаемые поправки направлены прежде всего на более эффективное выполнение (ГОЗ) и затрагивают «исторически сформированный» перечень головных исполнителей ГОЗ и их кооперацию. Как отметил зампред правительства России, в Госдуме рассматриваются спецмеры по обеспечению проведения контртеррористических и иных операций за пределами России.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 5 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении Вооруженных сил при проведении военных операций за пределами страны. Согласно поправкам, правительство РФ получает право вводить специальные меры в экономике при проведении военных операций, определяя порядок финансирования и материально-технического обеспечения. Кабмин также получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.