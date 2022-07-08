В МВД России заявили о необходимости включить езду на электросамокате в школьную программу

В российских школах могут ввести обучение управлению электросамокатом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В школьную программу могут включить обучение детей езде на электросамокатах. Такое предложение высказал начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.

«Если разработать соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет. Никаких сомнений в том, что это нужно, на самом деле нет», - сказал Митрошин в четверг 7 июля, выступая в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель МВД подчеркнул, что обучение езде на электросамокатах может появиться в школьной программе, если для него найдутся дополнительные часы.

«Обычно такие вещи происходят очень непросто», - отметил Дмитрий Митрошин, добавив, что еще в 2021 году МВД подготовил для школ лекцию и памятку по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

Напомним, в марте 2022 года электросамокаты признали транспортом. Будут ли штрафовать их владельцев за превышение скорости и другие нарушения, читайте здесь на kp.ru.

В то же время четверть россиян поддержали идею запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами.