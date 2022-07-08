Госсекретарь США сорвал церемонию фотографирования участников министерской встречи G20 из-за нежелания фотографироваться с Лавровым

Блинкен сорвал традиционную фотосессию на министерской встрече G20 на Бали. Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД нескольких других стран сорвали традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20. Из-за их нежелания принимать участие в фотосессии вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым церемония была «отсрочена».

Агентство Киодо сообщает, что традиционная фотосессия на этот раз не состоится. Об этом агентству сообщили источники в дипломатических кругах.

Таким образом, как дали понять агентству информированные источники в дипломатических кругах, в этот раз съемка не состоится.

Напомним, совещание министров иностранных дел стран G20 проходит на индонезийском острове Бали 7-8 июля. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не пришел на официальный ужин глава МИД стран-членов «Большой двадцатки» (G20) из-за возможного присутствия там главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Тем временем Сергей Лавров обсудил с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине и заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Украины.

Также Лавров заявил, что РФ не интересует, будет ли украинский лидер Владимир Зеленский участвовать в саммите G20. Глава российского МИД допустил, что Зеленский примет участие в саммите, назвав украинские власти навязчивыми и назойливыми.