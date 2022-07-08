В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о серии взрывов в городе

В Запорожье в ночь на 8 июля слышали серию взрывов. Фото: REUTERS

В ночь на 8 июля в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о серии взрывов в областном центре. Сообщается, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

«Земляки из Запорожья сообщают о взрывах. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена», - написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов допустил, что обстрел города из артиллерийских орудий ведут украинские войска.

«Судя по географии и направлению звука, боевики Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья. Областной центр слышит канонаду», - заявил Рогов.

Напомним, ранее в российском Минобороны рассказали, что Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143. Удар был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в военном ведомстве.

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