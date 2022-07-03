Минобороны: Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143 Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска. Атаки осуществлялись при помощи ракет "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотников Ту-143.

Пресс-служба военного ведомства пояснила, что при ударе по Белгороду украинскими силовиками было запущено три ракеты. Они были сбиты российскими средствами ПВО. Обломки одного из снарядов попали в жилой дом в Белгороде.

- Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, — подчеркнули в Министерстве обороны.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии "громких звуков", после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал, отметив профессионализм российских военных. Старовойт также выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Белгороде.