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Политика8 июля 2022 5:04

NYT: Иностранные наемники назвали боевые действия на Украине самыми трудными в их жизни

С каждым днем среди них все меньше желающих участвовать в украинском конфликте
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Иностранные наемники бегут из Украины

Иностранные наемники бегут из Украины

Фото: REUTERS

Иностранные наемники все чаще отказываются от участия в боевых действиях на Украине из-за многих трудностей, которые делают участие в конфликте самым сложным в их жизни. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Среди наемников много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых им приходится действовать.

В частности, они впервые сражаются без поддержки с воздуха. Зачастую их не обеспечивают даже элементарными вещами, включая регулярный паек.

"Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане", - признал бывший десантник Вооруженных сил США.

Также наемники жалуются на отсутствие порядка в украинских войсках. Им не могут правильно сформировать отряды путем разделения на опытных и неопытных бойцов, а также удачно определить им позиции. Все это значительно уменьшает число желающих участвовать в украинском конфликте.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский наемник рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии. Гражданин Соединенных Штатов назвал ситуацию в украинской армии "цирком" и "дурдомом". Он рассказал, что один раз его отряд ввязался в двухчасовой бой, а затем оказалось, что они перестреливались с украинским же спецназом.