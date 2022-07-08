Канада планирует снять санкции с турбин "Газпрома" по просьбе Германии

Турбины необходимы для увеличения объемов прокачки газа через "Северный поток" Фото: REUTERS

Канада намерена снять санкции с турбин "Газпрома", из-за которых России пришлось снизить поставки газа по "Северному потоку". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, соответствующее решение будет принято по просьбе Германии, которая не без причин опасается дефицита газа в стране.

"Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода "Северный поток", что создаст прецедент точечного снятия эмбарго", - говорится в сообщении.

Это вызвало недовольство в Киеве, который назвал это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Канады начали активные переговоры с Германией по вопросу оборудования для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" заявил о снижении прокачки газа через трубопровод "Северный поток" из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.