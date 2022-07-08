Умер Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии

Синдзо Абэ Фото: REUTERS

На 68 году жизни умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на Либерально-демократическую партию страны.

- Бывший премьер-министр Японии Абэ скончался после ранения в Наре, — гласит текст сообщения агентства.

В пятницу, 8 июля, на Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в японском городе Нагато. Начал политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел Синтаро Абэ, его отца. Дважды был премьер-министром Японии: в 2006—2007 и 2012—2020 годах.

Во время первого срока попадал в скандалы из-за националистических заявлений. В 2007 году популярность Абэ резко упала, когда министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока покончил с собой после коррупционного скандала, а его преемник так же был уличен в коррупции.

Второй срок Абэ запомнился законодательными изменениями, укрепляющими обороноспособность Японии. В 2018 году рейтинг политика резко упал. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн», к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.

Пандемия коронавирусной инфекции ухудшила рейтинг Абэ и японского правительства. Граждане критиковали за запоздалое введение ограничительных мер. В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об уходе по состоянию здоровья.