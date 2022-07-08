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В мире8 июля 2022 6:07

Названа причина нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Причиной нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало недовольство стрелка политиком
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Стала известна причина покушения на Синдзо Абэ

Стала известна причина покушения на Синдзо Абэ

Фото: REUTERS

Задержанный за покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ назвал причину нападения.

Как сообщает телеканал NHK, бывший военнослужащий морских Сил самообороны страны Тэцуя Ямагами заявил, что стрелял в политика, потому что недоволен его деятельностью.

Экс-моряк дал признательные показания, в которых заявил, что намеревался убить бывшего главу правительства Японии, уточняет издание.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ совершено в 05.30 по московскому времени. Политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления. По словам журналистов, в Абэ стреляли сзади и попали в область груди.

Как ранее писал сайт kp.ru, местные журналисты выяснили, что бывший глава правительства Японии находится в "состоянии остановки сердца и легких". В Японии такими словами принято характеризовать клиническую смерть.