Экономист Верников спрогнозировал рост курса доллара до 75 рублей к концу 2022 года

Курс доллара может укрепится к концу 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс доллара к концу 2022 года может вырасти до 75 рублей, прогнозирует руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. Его слова приводит агентство "Прайм".

Экономист отметил, что в пользу такого варианта говорят заявления представителей российских властей и рост импорта. Например, ввоз товаров из Турции достиг рекордных значений.

Кроме того, российские государственные деятели неоднократно говорили о том, что слишком крепкий рубль не выгоден для нефтегазовой экономики. Следовательно, стоит ожидать попыток ослабить рубль, спрогнозировал аналитик.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне 2022 года на Мосбирже доллар обновил минимум с 2015 года. Так дешево американская валюта не стоила уже семь лет. Глава Минэкономики Максим Решетников подтвердил, что такое соотношение рубля к доллару может привести к проблемам в российской экономике. А первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что оптимальный курс доллара в диапазоне 70-80 рублей.