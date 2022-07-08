В Роспотребнадзоре не видят необходимости в ковидных ограничениях

Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти, но меры вводить не требуется, уверен Семенов Фото: REUTERS

В России нет необходимости вводит ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил журналистам глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в пятницу, 8 июля 2022 года.

"Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет", - подчеркнул Семенов.

По его словам, подъем заболеваемости в стране нельзя исключать. Главной профилактической мерой на этом фоне руководитель "Вектора" назвал вакцинацию. Нужно обеспечить максимальный охват населения прививками от COVID-19, уверен доктор биологических наук.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Семенов допустил, что заболеваемость коронавирусом может подняться за счет невакцинированных и тех людей, у кого нет иммунитета к болезни.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" стала самой эффективной по результатам исследования пяти препаратов от COVID-19 в Иране.