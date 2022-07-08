Эксперт Семенов допустил некоторый подъем заболеваемости коронавирусом в России

Эксперт допустил некоторый подъем заболеваемости ковидом в России за счет невакцинированных и не имеющих иммунитета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России может наблюдаться некоторый подъем заболеваемости COVID-19. Об этом заявил в четверг 7 июля руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — цитирует Семенова РИА Новости.

Эксперт допустил, что заболеваемость может подняться за счет невакцинированных и тех людей, у кого нет иммунитета к коронавирусу.

Напомним, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, за последнюю неделю рост случаев заражения коронавирусом в мире составил более 30 %. В Европе и Америке варианты «омикрона» ВА4 и ВА5 поднимают новые волны.

Также сообщалось, что глава комиссии Lancet Сакс признался, что коронавирус создали в лаборатории.

Тем временем коронавирус нашел новый природный резервуар - в Таиланде зарегистрирован случай заражения коронавирусом от домашней кошки.