Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с 2002 года

Курсы доллара и евро почти уровнялись Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара вплотную приблизился к евро впервые почти за 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

Соотношение цены евро и доллара достигла минимального значения в 10:44 по московскому времени, составив 1,0071. Последний раз этот показатель опускался ниже 1,01 в декабре 2002 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, курс доллара к концу 2022 года может вырасти до 75 рублей. Соответствующий прогноз озвучил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

Напомним, в первых числах июня началось ослабление рубля по отношению к доллару, евро, а также юаню, составив примерно 20%. Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов уверен, это случилось при непосредственном участии государства.