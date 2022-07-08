Телефонные мошенники научились получать дистанционный доступ к счетам россиян Фото: Shutterstock

Мошенники разработали новую схему, позволяющую им дистанционно получать доступ к счетам россиян. Об этом сообщил Центробанк в пятницу, 8 июля 2022 года.

Начинается она со звонка человека, который представляется сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи. Он сообщает, что якобы телефонный номер абонента скоро перестанет действовать, а чтобы избежать этого следует набрать на мобильном устройстве определенную комбинацию цифр.

"Однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников", - уточнили в пресс-службе регулятора.

Благодаря этому злоумышленники получают дистанционный доступ к счетам граждан.

В Банке России уточнили, что беседа не обязательно будет вестись об истечении срока действия номера. Может быть названа и любая другая причина, например, смена тарифного плана, переоформление договора об услугах связи или отключении платной услуги.

Однако цель таких действий одна – узнать содержание сообщения от личного кабинета и получить доступ к деньгам россиян.

ЦБ в таких случаях рекомендует завершить разговор и не сообщать собеседнику никаких данных. При возникновении вопросов лучше позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, указанному на его официальном сайте.

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