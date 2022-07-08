Госбюро расследований Украины предъявило обвинения главе Львовского автобусного завода россиянину Чуркину

ГБР Украины предъявило обвинения главе Львовского автобусного завода россиянину Чуркину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение собственнику Львовского автобусного завода (ЛАЗ) россиянину Игорю Чуркину. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове», - говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно данным ГБР, крупное предприятие Львовские автобусные заводы взяло большой кредит в государственном банке под залог имущества, а владелец предприятия не вернул взятые средства, однако не хотел терять имущество.

«Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении», - заявили в ведовстве, отметив, что именно это сообщение стало основанием для начала уголовного производства, а также наложения ареста на залоговое имущество.

Обвинение Чуркину предъявили по статье 383 УК Украины о заведомо ложном заявлении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.