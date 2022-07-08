Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире8 июля 2022 12:16

Госбюро расследований Украины предъявило обвинения главе Львовского автобусного завода россиянину Чуркину

Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ГБР Украины предъявило обвинения главе Львовского автобусного завода россиянину Чуркину

ГБР Украины предъявило обвинения главе Львовского автобусного завода россиянину Чуркину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение собственнику Львовского автобусного завода (ЛАЗ) россиянину Игорю Чуркину. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове», - говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно данным ГБР, крупное предприятие Львовские автобусные заводы взяло большой кредит в государственном банке под залог имущества, а владелец предприятия не вернул взятые средства, однако не хотел терять имущество.

«Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении», - заявили в ведовстве, отметив, что именно это сообщение стало основанием для начала уголовного производства, а также наложения ареста на залоговое имущество.

Обвинение Чуркину предъявили по статье 383 УК Украины о заведомо ложном заявлении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.