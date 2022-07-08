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Экономика8 июля 2022 12:17

Совфед одобрил законопроект о спецмерах в экономике при проведении военных операций

Согласно документу, юридические лица не смогут отказываться от заключения некоторых госконтрактов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совфед одобрил законопроект о спецмерах в экономике при проведении военных операций

Совфед одобрил законопроект о спецмерах в экономике при проведении военных операций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил законопроект об обеспечении Вооруженных сил России при проведении военных операций за рубежом. Документ будет отправлен на подпись президенту страны.

Согласно законопроекту, юридические лица не смогут отказываться от заключения некоторых госконтрактов. В пояснительной записке отмечается, что это вызвано повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, возникшей на фоне спецоперации на Украине.

Закон также разрешает правительству России временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей госрезерва.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-прембер Юрий Борисов заявил, что введение специальных мер в экономике для обеспечения нужд российской армии при проведении спецопераций не приведет к перепрофилированию гражданских предприятий. По его словам, предлагаемые поправки направлены прежде всего на более эффективное выполнение гособоронзаказа и затрагивают «исторически сформированный» перечень головных исполнителей и их кооперацию.