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Политика8 июля 2022 15:30

Власти Харьковской области сообщили о введении военного положения на освобожденных территориях

Военное положение введено для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности
Источник:kp.ru
Власти Харьковской области сообщили о введении военного положения на освобожденных территориях

Власти Харьковской области сообщили о введении военного положения на освобожденных территориях

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На освобожденных территориях Харьковской области введено военное положение, рассказали в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона. Соответствующий указ подписал глава ВГА Виталий Ганчев.

Как отметили в пресс-службе администрации в беседе с ТАСС, военное положение введено «с целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности».

Ранее глава временной гражданской администрации Харьковской области заявил, что после стабилизации ситуации на освобожденных территориях области может состояться референдум или опрос граждан о политическом будущем региона.

Как писал сайт Kp.ru, в Министерстве обороны сообщали, что жителей Харьковской области стали похищать «эскадроны смерти». По информации ведомства, вооруженные убийцы и насильники из украинского нацбатальона «Кракен», которых выпустил из колоний президент Украины Владимир Зеленский, по ночам врываются в дома мирных граждан