Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак объявил о выдвижении на пост премьер-министра

Риши Сунак Фото: REUTERS

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в пятницу, 8 июля, официально объявил о своем выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», - написал бывший министр в своем Twitter.

В видеообращении политик заявил о своем намерении вести Великобритании «в правильном направлении», пообещав в скором времени представить свое видение будущего страны.

Напомним, днем ранее, 7 июля, Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Незадолог до этого сообщалось о том, что число политиков, которые покинули британский кабмин на фоне правительственного кризиса за последние два дня, возросло до 50.

Как писал сайт kp.ru, многие министры Великобритании накануне обратились к Джонсону, призвав его оставить свой пост, и даже главный мышелов правительства кот Ларри в своем аккаунте в Twitter заявил о необходимости выселить премьер-министра из резиденции.