Немцы раскритиковали посла Украины Мельника после попыток оправдаться за слова о нацистах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter отреагировали на попытку украинского посла в Берлине Андрея Мельника оправдаться за высказывания о Степане Бандере.

Ранее посол Украины дал интервью немецкому блогеру Тило Юнгу, отрицая связи Бандеры с гитлеровской Германией, объяснив массовые убийства украинскими националистами мирных поляков в ходе Второй мировой войны тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Позже в социальных сетях Мельник написал пост, заявив об осуждении Холокоста, а также, что отверг все обвинения в свой адрес. Читатели не оценили такого высказывания украинского посла.

«Я не хочу, чтобы вы дальше работали дипломатом в моей стране. Вы оказали Украине медвежью услугу», - написал один из комментаторов.

Другой призвал украинского посла признать «исторический факт, что Бандера и его люди совершили над евреями многочисленные преступления. «Тогда вы, может, вернете себе репутацию!», - добавил он.

Еще один комментатор заявил, что «гнусные убеждения» Мельника «имеют последствия», и теперь ему «придется променять комфортную жизнь в посольстве на возвращение в разоренную Украину». «Тьфу, не нужно было вести себя как идиот!», - заключил он.

«Просто покиньте Германию, господин Мельник, вам тут не рады», - добавил еще один комментатор.

Напомним, ранее многие немцы обрадовались новости о возможном отъезде Мельника из Германии. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм украинского посла.