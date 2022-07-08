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Общество8 июля 2022 16:11

Совет Федерации одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных

Власти смогут запрещать выпуск животных в местах, где расположены объекты повышенной опасности и рядом с образовательными и медицинскими учреждениями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совет Федерации одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных

Совет Федерации одобрил закон о запрете самовыгула домашних животных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий регионам запрещать самовыгул домашних животных.

Документом предлагается расширить полномочия регионов России по установлению требований к содержанию и выгулу домашних животных. Кроме прочего, им будет разрешено устанавливать запрет на самовыгул. Также власти субъектов РФ смогут запрещать выпуск животных в местах, где расположены объекты повышенной опасности и рядом с образовательными и медицинскими учреждениями.

Помимо этого, законопроектом предусматривается подготовка правительством страны методических указаний регионам по обращению с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан.

Как писал сайт Kp.ru, в середине июня Государственная дума приняла проект закона, который расширяет полномочия региональных властей правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Напомним, запретить самовыгул домашних животных предлагал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.