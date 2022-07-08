Украинские беспилотники дважды за сутки вошли в воздушное пространство Брянской области Фото: wikimedia.org

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в пятницу, 8 июля, два раза входили в воздушное пространство Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, один из украинских беспилотников обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и автозаправочная станция в селе Новые Юрковичи. В результате инцидента никто не пострадал, была повреждена кровля АЗС.

Второй БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Карачевском районе. На месте инцидента работают военные и представители спецслужб, пострадавших и разрушений нет.

Как писал сайт kp.ru, два дня назад Вооруженные силы Украины обстреляли село Некислицы в Брянской области. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности и жилых строений нет, жертв и пострадавших тоже.

На этой неделе Богомаз ВСу также обстреляли села Зерново в Брянской области. Украинскими боевиками было произведено 18 артиллерийских ударов. В результате инцидента никто не пострадал.