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Происшествия8 июля 2022 17:08

Украинские беспилотники дважды за сутки вошли в воздушное пространство Брянской области

Один из них обстрелял погранпост и АЗС, пострадавших и разрушений нет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские беспилотники дважды за сутки вошли в воздушное пространство Брянской области

Украинские беспилотники дважды за сутки вошли в воздушное пространство Брянской области

Фото: wikimedia.org

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в пятницу, 8 июля, два раза входили в воздушное пространство Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, один из украинских беспилотников обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и автозаправочная станция в селе Новые Юрковичи. В результате инцидента никто не пострадал, была повреждена кровля АЗС.

Второй БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Карачевском районе. На месте инцидента работают военные и представители спецслужб, пострадавших и разрушений нет.

Как писал сайт kp.ru, два дня назад Вооруженные силы Украины обстреляли село Некислицы в Брянской области. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности и жилых строений нет, жертв и пострадавших тоже.

На этой неделе Богомаз ВСу также обстреляли села Зерново в Брянской области. Украинскими боевиками было произведено 18 артиллерийских ударов. В результате инцидента никто не пострадал.