Губернатор Богомаз сообщил об артобстреле брянского села со стороны Украины

Александр Богомаз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Украина произвела артиллерийский обстрел села в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз во вторник, 5 июля 2022 года.

"Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

По словам главы региона, украинскими боевиками произведено 18 артударов. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил чиновник.

Как ранее писал сайт kp.ru, тем же утром Украина обстреляла еще две деревни в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Напомним, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал украинский обстрел Белгорода, в результате которого погибли пять человек. По его словам, такие действия являются прямым актом агрессии со стороны Украины.