США намерены поставить Украине четыре РСЗО HImars и боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним, рассказала высокопоставленная представительница Министерства обороны США.

«На сегодня поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной спецоперации», – сказала она в ходе брифинга.

По словам представительницы Пентагона, Вашингтон постоянно контактирует с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, внимательно отслеживая их использование и учитывая эти данные при планировании новых пакетом помощи.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне возмутились растущими запросами Украины о военной помощи.

Напомним, ранее стало известно, что США направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 820 миллионов долларов. Он помощи включает боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем Himars, зенитно-ракетные системы Nasams, 150 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155 мм, а также четыре дополнительных противоартиллерийских радара. На сегодняшний день США выделили Украине помощи на сумму 7,6 миллиарда долларов.