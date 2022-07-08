Эксперт по безопасности назвал отсутствие бронежилета на Синдзо Абэ просчетом его телохранителей Фото: REUTERS

Эксперт в области комплексной безопасности, ветеран подразделения специального назначения группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов перечислил ошибки телохранителей бывшего японского премьер-министра Синдзо Адэ, который погиб на улице.

Преступник выстрелил в мужчину во время его выступления на улице. Несколько часов врачи боролись за жизнь пострадавшего, в итоге он скончался на 68-м году жизни.

По мнению эксперта, телохранители политика допустили много ошибок, которые привели к трагедии. Мероприятия на улице считаются с точки зрения безопасности самыми сложными. Учесть все факторы почти невозможно. В данном случае бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из самодельного дробовика.

Должны были иметься охранники в штатском, которые ходили среди толпы и оценивали угрозу от собравшихся.

- Гражданских в периметре 5-10 метров быть недолжно, массовку создают переодетые охранники. Тем самым телохранители не дают подходить посторонним близко, - говорит «Ленте.ru» Фефелов.

Еще одна ошибка – отсутствие бронежилета. Если бы риски были оценены верно, то на политике был легкий бронежилет, который мог снизить риски и спасти ему жизнь, сообщает телеканал "360".

- Это террористический акт. Который свидетельствует о том, что борьба с терроризмом в современном мире, к сожалению, не очень ощутима, особенно в таких благополучных странах, как Япония, - прокомментировал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.