СМИ: Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter

Илон Маск передумал покупать Twitter. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Об этом в пятницу 8 июля сообщает CNBC со ссылкой на адвоката Майка Ринглера.

Сообщается, что главному юристу компании Twitter от имени Маска было направлено письмо о намерении расторгнуть сделку. Причиной названо то, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства».

Ринглер заявил, что компания не смогла или не захотела предоставить запрошенную Маском информацию о количестве спам-аккаунтов в социальной сети.

«Иногда Twitter игнорировал запросы г-на Маска, иногда отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными, а иногда заявлял, что выполняет их, предоставляя г-ну Маску неполную или непригодную для использования информацию», - цитирует издание слова адвоката.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

Первым делом Илон Маск предложил сделать из офиса Twitter приют для бездомных и пригрозил вслед за Twitter купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин».

Позднее Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети. Также появилось сообщение, что покупка Илоном Маском Twitter может сорваться из-за невозможности пересчитать фальшивые аккаунты

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