Байден во время выступления прочел вместе с текстом речи подсказки с телесуфлера

Байден во время выступления вместе с текстом речи прочел технические подсказки телесуфлера. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден оконфузился, когда произносил речь по поводу отмены Верховным судом гарантированного права на аборт. Выступая в Белом доме в пятницу 8 июля, Байден вместе с текстом речи прочел технические подсказки с телесуфлера, пишет ТАСС.

«Конец цитаты. Повторите строку», - произнес Байден и повторно произнес несколько высказываний политических оппонентов, которые до этого процитировал.

Американский лидер нередко попадает в неловкие ситуации. Так, он пытался поздороваться с невидимым человеком и забыл свою должность, назвавшись сенатором.

Ранее Джо Байден перепутал украинцев с иранцами, Афганистан с Ираком и Украиной, женщину с мужчиной, назвав мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером», а самого себя – с мужем вице-президента Камалы Харрис. Еще американский президент путал Мариуполь с Метрополем, а Дональда Трампа – с Бараком Обамой.

Клинический психолог объяснил, почему Байден здоровается с «пустотой». Подробности читайте здесь на kp.ru.