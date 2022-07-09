Минсельхоз заявил, что Россия полностью обеспечена картофелем

Минсельхоз опроверг предположения о дефиците картофеля в России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дефицита картофеля на российском рынке не будет. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза, опубликованном в Telegram в пятницу 8 июля.

«Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным», - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в 2022 году в организованном секторе прогнозируется прирост валового сбора картофеля.

«Выкопано уже 105 тыс. тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних», - сообщает Минсельхозпрод.

В ведомстве добавили, ссылаясь на Картофельный союз, что в России нет потребности и в импорте картофеля фри.

Напомним, весной 2022 года Министерство сельского хозяйства опровергло возможность возникновения в России дефицита овощей. В ведомстве отметили, что продукция из основных стран-партнеров идет без перебоев, а в случае и возникновения российские компании могут оперативно перестроить каналы поставок. Кроме того, Минсельхоз инициировал обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября.

Ранее президент Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что истерия вокруг дефицита продуктов в 2023 году – бред, а продовольственная паника нагнетается на Западе желающими заработать «на Украине».