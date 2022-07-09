Компания Twitter намерена подать в суд на Илона Маска за нежелание ее покупать

Компания Twitter хочет через суд заставить Илона Маска купить ее. Фото: REUTERS

Компания Twitter намерена через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее. Об этом заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

«Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии», - говорится в сообщении Тэйлора в социальной сети.

Гендиректор выразил уверенность, что канцлерский суд Делавера вынесет решение в пользу Twitter и заставит Илона Маска купить ее за 44 миллиона долларов, как предполагалось ранее условиями сделки.

Ранее американские СМИ сообщили, что Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Сообщалось, что адвокат миллиардера Майк Ринглер направил главному юристу компании Twitter от имени Маска письмо о намерении расторгнуть сделку. Причиной названо то, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства». Ринглер заявил, что компания не смогла или не захотела предоставить запрошенную Маском информацию о количестве спам-аккаунтов в социальной сети.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

Позднее Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.