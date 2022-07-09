Умер Тони Сирико , актер из сериала "Клан Сопрано". Фото: kino-teatr.ru.

Умер Тони Сирико, актер культового криминально-драматического сериала «Клан Сопрано». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера Сирико Боба Макгоуэна.

Сообщается, что актер умер в пятницу 8 июля в доме престарелых в Форт Лодердейле. Последние несколько лет Сирико страдал деменцией. Он скончался в возрасте 79 лет, причина смерти не оглашается.

«Мне больно говорить, что мой дорогой друг, коллега и партнер по преступлению, великий Тони Сирико скончался сегодня. Тони был не похож ни на кого другого: я не знал никого, кто был бы таким же стойким, преданным и великодушным», - написал в соцсетях коллега Сирико по «Клану Сопрано» Майкл Империоли.

В «Клане Сопрано» Сирико сыграл Поли Гуальтьери, преданного друга главного героя Тони Сопрано.

Ранее от онкологического заболевания умер звезда сериала «Клан Сопрано» Джозеф Сираво. Еще один актер сериала Винни Велла скончался от рака печени.

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