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Политика9 июля 2022 1:03

Временная гражданская администрация Харьковской области утвердила новый герб региона с двуглавым орлом

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новую государственную симмолику региона
Мария ПАВЛОВА
Временная гражданская администрация Харьковской области утвердила новые герб и флаг региона.

Временная гражданская администрация Харьковской области утвердила новые герб и флаг региона.

Фото: Александр КОЦ

Временная гражданская администрация Харьковской области утвердила новую государственную символику региона – герб и флаг. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВГА сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на гербе Харьковской области изображен золотой двуглавый орел.

«Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла - это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», - сказано в сообщении пресс-службы.

На гербе также изображен жезл с двумя змеями и рог изобилия. Эти символы были на гербе региона с конца XVIII века, уточнили в администрации.

Также глава администрации Виталий Ганчев утвердил флаг Харьковской области. Это триколор, включающий малиновую, синюю и красную полосы, что символизирует связь региона с казачьими традициями.

Ранее глава временной администрации Харьковской области Ганчев допустил возможность проведения референдума о политическом будущем региона.

Что будет дальше с освобожденными территориями Харьковской области, читайте здесь на kp.ru.